Uma partida de futebol entre amigos quase termina em tragédia na cidade de Feijó, interior do Acre. Um adolescente de 14 anos subiu na cobertura do ginásio para retirar a bola que ficou presa entre os ferros da estrutura, não conseguiu descer e precisou da ajuda do Corpo de Bombeiros para sair.

A reportagem não conseguiu contato com o adolescente e nem com os pais dele.

A situação ocorreu no último dia 11, mas foi divulgada apenas nessa segunda-feira (15) pelos bombeiros. O adolescente foi resgatado sem ferimentos.

O 3º sargento do Corpo de Bombeiros de Feijó Adriano Souza foi responsável por retirar o adolescente da cobertura. Ele contou que um dos rapazes chutou a bola com muita força e ela ficou presa na estrutura da cobertura.

“Ele subiu para fazer o resgate da bola, chegou até o local, mas na hora de descer, creio que ficou com medo ou não sentiu tanta firmeza pra descer, acabou preso no local”, relembrou.

A equipe foi acionada pelos colegas do adolescente. Segundo o sargento, o menor ficou preso em uma altura de aproximadamente 20 metros.

“Era bem alto, uma queda de lá poderia levar ao óbito, dependendo de como caísse. A armação do teto vai desde a arquibancada até o outro lado da quadra. Ele conseguiu acesso pela lateral, foi subindo pela armação e chegou até a bola, que estava praticamente no centro da quadra”, contou.

Para retirar o adolescente, o bombeiro utilizou uma escada, foi até ele com equipamento de segurança e o ajudou a descer. “A gente atende das mais diversas ocorrências aqui e essa pessoa estava em risco. Deu tudo certo no resgate, conseguimos apoiar a escada, subimos com o equipamento de segurança e o orientou a como descer”, finalizou.

g1

