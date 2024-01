A Prefeitura de Marechal Thaumaturgo divulgou nota na tarde da última segunda-feira, 15, sobre a Operação Encomenda da Polícia Federal, deflagrada no município, que investiga esquema de fraude em licitação, lavagem de capitais e organização criminosa.

A PF esteve na casa do secretário de educação do município, Eclinio Furtado, que é primo do prefeito Valdelio Furtado, e na sede da Secretaria Municipal de Educação. Em Cruzeiro do Sul, os agentes estiveram na casa de um empresário no Bairro 25 de Agosto.

Por meio da Nota, a administração municipal reiterou o compromisso com a legalidade e a transparência em todas as suas ações. Destacou o comprometimento em colaborar para o esclarecimento dos acontecimentos e reafirmou confiança no trabalho da Polícia e da Justiça.

“A gestão de Marechal Thaumaturgo tem como princípio a ética e a responsabilidade na condução dos assuntos públicos, visando sempre o bem-estar da população”, citou.

A gestão explica estar colaborando com as autoridades competentes e que se colocou à disposição para prestar todos os esclarecimentos necessários.

“A Prefeitura de Marechal Thaumaturgo não compactua com práticas ilícitas e repudia qualquer ato que viole a lei. Entendemos a importância do trabalho investigativo e confiamos na imparcialidade do processo. As investigações são fundamentais para a elucidação dos fatos e para o fortalecimento da transparência na gestão pública”, conclui a nota.

Por AC24Horas

