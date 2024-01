O governo do Acre, por meio da Secretaria Adjunta de Articulação Esportiva e Juventude da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes do Acre (SEE), está com as inscrições abertas para o campeonato acreano de futsal feminino. As inscrições se estenderão até o dia 31 de janeiro e os jogos serão realizados no ginásio Álvaro Dantas (Ginásio Coberto), em Rio Branco.

As equipes interessadas em participar da competição devem se dirigir até o Estádio Arena da Floresta, onde estão sendo realizadas as inscrições. São esperadas, de acordo com os organizadores do evento, pelo menos 16 equipes participantes. As equipes devem procurar a Divisão de Esporte de Participação, de segunda a sexta-feira, entre 7h e 14h, para realizar as inscrições.



O congresso técnico do campeonato, em que as equipes poderão sanar todas as dúvidas em relação à competição, será realizado no dia 5 de fevereiro. O início das competições será dia 17 do mesmo mês e os jogos devem se estender até o dia 22 de março, data prevista para acontecer a grande final.

O secretário adjunto de Esportes, Ney Amorim, fala sobre a importância da competição para o esporte acreano. “Temos muitas e boas atletas, e está na hora de mostrar todo esse potencial”, afirmou.

por: Stalin Melo – Agência de Noticias do Acre

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram