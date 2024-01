Manus – Um homem não identificado foi preso no último domingo (14), após se meter em uma confunsão onde terminou em tiro e agressão. O suspeito fechou uma rua com motos e carros para uma festa de aniversário e impediu moradores de trafegarem pelo local. Uma adolescente de 17 anos e a mãe dela foram agredidas, um entregador levou um tiro e um homem foi ferido na barriga com uma garrafa quebrada. Não houve mortes. O caso aconteceu na rua 110, no Conjunto Cidadão VI, no bairro Nova Cidade, na zona norte da capital.

Segundo informações da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a confraternização teria começado no dia anterior e os indivíduos fecharam a rua para fazer a festa. Moradores da área eram impedidos de acessar a via. Alguns acabaram passando de moto, o que revoltou os que comemoravam e interditavam rua.

Durante a confusão, uma adolescente e a mãe dela sofreram hematomas, um homem foi ferido na barriga com uma garrafa quebrada e um entregador que passava pelo local acabou sendo baleado. Todos foram encaminhados para atendimento médico e não houve mortes.

O suspeito tentou se esconder com a chegada da polícia e acabou sendo preso, ele também acabou sendo ferido e foi encaminhado ao SPA Galiléia antes de ser encaminhado para o 6 º Distrito Integrado de Polícia Civil (DIP).

Por: D24am

