Em uma demonstração de interação e engajamento com a comunidade, a Polícia Civil do Acre (PCAC) promoveu uma votação online para escolher os nomes de dois cães que foram recentemente doados à instituição. A campanha, que durou 10 dias, realizada no site oficial da instituição, recebeu um total de 809 votos, refletindo o entusiasmo dos cidadãos em participar ativamente da campanha.

Seis opções de nomes foram disponibilizadas, e os dois mais votados foram Atena, com 204 votos, e Kyra, que conquistou a preferência de 191 participantes. Esses nomes agora serão oficialmente adotados para os novos membros caninos da equipe policial.

“A campanha não apenas proporcionou uma oportunidade única para a população se envolver nas atividades da Polícia Civil, mas também destacou a importância desses animais no trabalho policial. Os filhotes, atualmente em fase de treinamento, estão sendo preparados para auxiliar a PCAC na identificação de substâncias ilícitas, fortalecendo as operações de combate ao tráfico de drogas na região”, informou o delegado-geral da PCAC, Dr. José Henrique Maciel.

Significados nos nomes escolhidos: Atena e Kyra

Os nomes escolhidos pela comunidade, Atena e Kyra, trazem consigo significados poderosos que refletem características desejadas para os animais e suas futuras atribuições.

Atena, a deusa da sabedoria, coragem e estratégia militar na mitologia grega, representa força, inteligência e liderança. A escolha desse nome sugere a confiança da população na capacidade dos cães em desempenhar um papel crucial nas operações policiais, destacando a importância da sabedoria e estratégia na atuação da Polícia Civil.

Kyra, cujo significado é “senhora” ou “aquela que tem plena autoridade”, reforça a ideia de que os cães não são apenas parceiros, mas também autoridades confiáveis que contribuirão para a segurança da comunidade.

A Polícia Civil do Acre expressa sua gratidão à população pela participação entusiasmada na campanha, destacando a importância da colaboração da comunidade no fortalecimento das atividades policiais e no estabelecimento de uma relação positiva entre a polícia e os cidadãos. Os cães Atena e Kyra, em breve, estarão prontos para servir à comunidade e desempenhar seu papel vital na luta contra o tráfico de drogas.

Assessoria/ PCAC

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram