Uma quantidade de substância aparentando cocaína e uma arma de fogo calibre .28 e munições, dinheiro e uma balança de precisão, foram apreendidos na tarde desse sábado, 09, na travessa Maria de Lourdes, no bairro Taquari.

Uma guarnição do 2° Batalhão foi acionada para atendimento de ocorrência de roubo. Chegando ao local, a vítima afirmou que um homem em uma bicicleta acabara de roubar o seu celular, e que esse homem era conhecido no bairro e sabia onde ele morava.

De posse das características, os militares fizeram o deslocamento até o endereço do autor, que ao perceber a chegada da viatura, se evadiu do local. Ao ser perguntada sobre quem era o homem que tinha se evadido, uma mulher que estava na casa disse que se tratava de seu marido. Os militares indagaram se o mesmo mantinha algum ilícito na casa, e a mulher respondeu que sim, e autorizou a entrada da guarnição no interior do imóvel.

Na casa foram encontrados; uma arma de fogo calibre .28, 12 cartuchos intactos do mesmo calibre, mais de 500 reais em dinheiro, mais de 50 gramas de substância aparentando cocaína, e uma balança de precisão. A mulher afirmou não ter nada haver com o material encontrado. Convidada, ela foi apresentada como testemunha na Divisão Estadual de Narcóticos (DENARC), para prestar esclarecimentos à autoridade policial.

Assessoria (2° BPM).

