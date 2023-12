“Eu fui diagnosticada com Mal de Parkinson e o médico pediu que eu fizesse muita atividade física, por isso agora eu estou correndo e cada dia que passa sinto que estou melhor. Meus filhos achavam que eu não ia aguentar, mas fiz os cinco quilômetros em 57 minutos”, essa é a história de Hosana Oliveira, de 59 anos. Ela foi uma das 240 pessoas que participaram da segunda etapa do Circuito de Corrida Marieta Cameli, em Cruzeiro do Sul.

Os competidores se reuniram às 7h da manhã deste domingo, 10, no Estádio Arena do Juruá, onde foi dada a largada.

O circuito de 5km e 10km é uma realização do governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE). A atividade tem como objetivo promover a prática esportiva no município e arrecadar alimentos para serem doados na campanha Juntos pelo Acre, no projeto Natal Compartilhando Esperança, do governo estadual.

De acordo com o secretário da SEE, Aberson Carvalho, esse é um importante evento no calendário do esporte que se encerra com essa programação. “Estamos aqui para mostrar a importância que o esporte tem para o nosso governo e destacar o compromisso que temos com a população, principalmente aquelas que adoram correr nas ruas. Esse circuito fecha com chave de ouro o nosso calendário e, ano que vem, pretendemos aumentar esse 10km para mais um pouco”, destacou o gestor.

No início da corrida, o secretário anunciou que o valor de todos os prêmios seriam dobrados. O que muito alegrou e incentivou todos os corredores. Matheus Silva, de 23 anos, foi o ganhador do trajeto de 10km, realizando o circuito em 32 minutos e 47 segundos. O jovem participará da Corrida Internacional de São Silvestre, em São Paulo. O prêmio será uma grande ajuda para a sua viagem. “Isso aqui faz tudo valer a pena, todo esforço teve sua recompensa. É um trabalho duro, eu treino bastante, porque tenho o foco de um dia está no atletismo nacional”, conta.

“É muito importante essa corrida até mesmo para a nossa saúde e eu pretendo correr pelo resto da minha vida”, destaca a nutricionista Natasha do Nascimento, que completou os 5km. Após a corrida, ela e os outros participantes puderam desfrutar de um café da manhã com muitas frutas, para repor as energias.

Por Emily Vitoria Agência de Noticias do Acre

Fotos: Erisney Mesquita/Secom

