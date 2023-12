Torneio chega ao fim nesta quarta com briga no topo e na parte de baixo da tabela. Todos os jogos do Brasileirão serão ao mesmo tempo

Chegou o dia da última rodada do Brasileirão 2023. Nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), todas as 20 equipes entram campo ao mesmo tempo para definir o principal torneio de clubes do futebol nacional.

A 38ª rodada reserva briga na parte de cima, na zona intermediária e na luta contra o rebaixamento. Dessa forma, o Jogada10 traz a seguir o que cada clube ainda aspira para o último jogo do Campeonato Brasileiro.

Palmeiras

O Verdão é quem está mais perto de ser campeão. Com 69 pontos, o clube paulista precisa de apenas um empate para conquistar o bicampeonato consecutivo. Em caso de derrota, a equipe de Abel Ferreira só não ficará com o título se for superada no saldo de gols, que hoje a vantagem é de oito.

Atlético-MG

O Galo, vice-líder, é o melhor time do segundo turno, mas tem uma missão quase impossível. Para ser campeão, o time mineiro precisa vencer e torcer pela derrota do Palmeiras. Além desta combinação, os comandados de Felipão, que têm 66 pontos, precisam reverter a diferença de oito no saldo de gols.

Flamengo

Terceiro colocado, o time rubro-negro tem missão ainda mais ingrata em busca do eneacampeonato. Com os mesmos 66 do Atlético-MG, o clube da Gávea tem 16 gols a menos no saldo que o líder Palmeiras. Dessa forma, o elenco de Tite precisa, obviamente, vencer o seu jogo, torcer pela derrota do Verdão e também para que o Galo não vença. Além, é claro, de reverter a desvantagem no saldo de gols.

BRIGA PELO G4

O líder Palmeiras já está garantido na fase de grupos da Libertadores em 2024, mas as outras três vagas estão em aberto. Atlético-MG, Flamengo e Grêmio, respectivamente, fecham o G4, enquanto o Botafogo, em quinto, tem chances de terminar entre os quatro melhores. O Alvinegro, porém, precisa vencer sua partida e torcer para que um dos três ainda não garantidos não vençam. Caso o Glorioso não ganhe, Atlético-MG, Flamengo e Grêmio irão para a fase de grupos da Libertadores, com o Botafogo disputando a chamada pré-Libertadores.

Quem já está garantido na pré-Libertadores é o Red Bull Bragantino, que não tem mais chances de chegar ao G4 e nem de sair do G6. Por outro lado, Fluminense (7º) e São Paulo (11º) irão para a fase de grupos da Libertadores. Cariocas e paulistas venceram, respectivamente, a Libertadores e a Copa do Brasil em 2023.

BRIGA PELA SUL-AMERICANA

Na zona intermediária da tabela, Athletico-PR, Internacional, Fortaleza, Cuiabá e Corinthians entram em campo para cumprir tabela. Afinal, estes seis clubes já estão confirmados na Copa Sul-Americana em 2024. Resta, contudo, uma última vaga em disputa. Cruzeiro e Santos brigam por ela.

Para ficar com a vaga no torneio continental, o Cruzeiro precisa somente empatar. O Santos, por sua vez, irá para o torneio caso vença sua partida e a Raposa perca seu duelo.

BRIGA CONTRA O REBAIXAMENTO

Por fim, a briga que ninguém quer estar envolve três equipes: Santos, Vasco e Bahia. O Peixe e o Cruz-Maltino dependem apenas de si e ficarão na Série A caso vençam suas partidas. O Esquadrão de Aço, porém, precisa vencer e torcer por um tropeço de um dos dois rivais na disputa.

Os três têm chances também de escaparem com o empate. Para isso, contudo, a matemática é um pouco diferente. O Santos se salva com o empate se Vasco ou Bahia, pelo menos um, não vencerem seus jogos. O Vasco se salva com o empate se o Bahia não vencer sua partida. O Bahia se salva com o empate se o Vasco perder seu jogo.

Ainda na zona de rebaixamento, Goiás, Coritiba e América-MG já estão rebaixados e jogarão a Série B em 2024. Os três apenas cumprem tabela na última rodada.

