Um acidente ocorrido no início da tarde desta quarta-feira, 6, no município de Porto Walter, interior do Acre, deixou Marinete Silva dos Santos, de 40 anos, em estado grave. Ela conduzia uma motocicleta com sua filha quando foram atingidas por um carro que invadiu a preferencial. Após o impacto, a vítima ficou embaixo do veículo, sendo prontamente socorrida por populares.

O Samu foi acionado e levou Marinete desacordada ao hospital local, onde foi necessário entubá-la. Diante da gravidade do caso e da demora burocrática para o transporte fora de domicílio (TFD) até Cruzeiro do Sul, a família optou por pagar um voo particular.

A unidade de saúde do município não oferece suporte adequado para casos tão graves.

Por AcreOnline.net

