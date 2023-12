O campus Sena Madureira, do Instituto Federal do Acre (Ifac), realiza neste sábado (09.12) o I Torneio de Futsal “Ifac Solidário – Fome de Bola”. O evento, que é coordenado pelo servidor Cleudo Araujo Farias, contará com a participação de estudantes da instituição e também alunos de outras escolas públicas do município.

As partidas de futsal serão realizadas na quadra poliesportiva do campus Sena Madureira, a partir das 07h.

Conforme destaca Cleudo Farias, a ação busca a integração entre os estudantes e principalmente, prover a solidariedade. “Temos certeza de que a união das atividades esportivas e educacionais precisam caminhar em concomitância. A nossa expectativa é de que para 2024, o torneio integre as ações institucionalizadas do Ifac e passe a fazer parte do calendário acadêmico”.

O I Torneio de Futsal promovido pelo campus terá como foco a arrecadação de alimentos que serão distribuídos para as famílias em situação de vulnerabilidade social do município de Sena Madureira.

Por Assessoria Ifac

