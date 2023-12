A equipe do Amigos do Adailton venceu o Saúde Kinari por 2 a 1 na manhã do último sábado, 2, e conquistou o título da 17ª edição do Campeonato do Sintesac. 8 equipes disputaram o torneio durante três meses e o time campeão recebeu um prêmio de R$ 2.500.

“Conseguimos realizar, mais uma vez, uma grande competição. O nosso sindicato trabalha para os associados e também para a comunidade. A nossa diretoria esportiva fez uma grande competição e fechamos o evento com dois grandes jogos”, declarou o presidente do Sintesac, Juscelino Rodrigues.

Seleção da Imprensa

Na disputa do 3º lugar, a Seleção da Imprensa derrotou o time da Vigilância Epidemiológica por 5 a 3.

por PHD

