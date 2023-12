No despedida de Vitor Roque da Baixada, o Athletico recebe o Santos em busca de um último objetivo em 2023. O jogo da 37ª rodada do Brasileirão será neste domingo (3), às 18h30.

Fora da Libertadores, mas classificado para a Sul-Americana, o Furacão joga para se firmar como o melhor time entre os não classificados à Liberta. Para isso, basta uma vitória.

Se cumprir esse objetivo, o clube pulará as duas primeiras fases da Copa do Brasil de 2024, entrando direto na terceira fase.

A provável escalação do Athletico tem Bento; Cacá, Thiago Heleno e Kaíque Rocha; Madson, Erick, Fernandinho e Cuello; Vitor Bueno, Bruno Zapelli e Vitor Roque (Willian Bigode).

Já o Santos – que luta para garantir a permanência – deve ter João Paulo; Joaquim, Messias e Dodô; Lucas Braga, Tomás Rincón, Jean Lucas, Nonato e Mendoza; Soteldo e Marcos Leonardo.

A Jovem Pan News 107.1 transmite no Youtube (clique aqui) e no rádio. E você acompanha tudo do fut paranaense no Bate Pronto, antes e depois dos jogos e de segunda a sexta, das 12h às 14h.

por Fernando Freire-RIC MAIS

