Nesta quinta-feira 30, um carro de passeio perdeu o controle e acabou tombando na via de acesso ao estacionamento do Via Verde Shopping. O incidente envolveu um veículo Fiat Mobile, que derrapou e ficou inclinado entre a pista e a calçada, com a parte traseira presa ao meio-fio.

Segundo informações, após o ocorrido, um guincho foi acionado para auxiliar na remoção do automóvel. Não há informações sobre feridos no incidente.

Por AcreOnline.net

