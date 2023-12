A Justiça de Goiás aceitou, nesta quinta-feira (30), o pedido de medida protetiva feito pela defesa da cantora Naiara Azevedo contra o ex-marido, o empresário Rafael Cabral. A artista acusa Cabral de suposta violência doméstica. Os dois haviam se separado, em 2021, mas reataram a relação e continuaram juntos até junho deste ano, quando tudo teria acabado definitivamente.

A cantora foi até a delegacia para fazer uma denúncia de constrangimento, mas acabou sendo encaminhada à Deam (Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher), de Goiânia (GO), por volta de 1h desta quinta. Em conversa com agentes, Naiara revelou que sofreu agressões e ameaças — tanto do ex-marido quanto do ex-cunhado.

Segundo informações do boletim de ocorrência, obtido pelo Balanço Geral, da Record, Naiara disse ter descoberto que o ex-marido criou um seguro de vida para ela que o punha como beneficiário.

A cantora afirmou temer por sua vida e contou que o ex teria dito que acabaria com a carreira dela. Segundo Naiara, a última ameaça aconteceu em 7 de julho deste ano.

Ela pediu à polícia que o ex-marido e o ex-cunhado não possam se aproximar dela, além de querer que os dois sejam proibidos de frequentar uma de suas duas casas. A artista ainda teria descoberto que nenhum de seus bens está em seu nome.

A defesa de Rafael diz que não foi notificada sobre o caso e vai emitir um comunicado quando tudo acontecer oficialmente.

Devido ao episódio, a assessoria da artista informa que o show que aconteceria no próximo sábado (2), em Vale de São Domingos (MT), será reagendado, mas ainda sem data prevista

Comunicado na íntegra

A Justiça de Goiás deferiu medida protetiva em favor de Naiara de Fátima Azevedo contra o ex-marido, com base na Lei Maria da Penha, no intuito de resguardar a integridade física, psíquica, patrimonial e moral da artista.

A cantora é representada pela advogada Maria Luiza Póvoa Cruz, do escritório MLPC e Advogados Associados, nos procedimentos judiciais e extrajudiciais cabíveis. O divórcio entre a cantora e o ex-marido foi decretado em outubro de 2021.

Na madrugada desta quinta-feira (30/11), a advogada acompanhou a cantora na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Goiânia, para formalização do referido pedido de medida protetiva e demais ocorrências, objetivando o amparo legal contra práticas de constrangimento ilegal, lesão corporal, injúria, ameaça, apropriação indébita e violência patrimonial que vem sofrendo.

Nenhuma outra informação será prestada por parte do escritório de advocacia ou pela artista e seu porta-voz sobre o assunto, tendo em vista que os processos correm em segredo de justiça.

Em decorrência do fato citado acima, o show da artista que aconteceria neste sábado (02), no Vale de São Domingos (MT) será reagendado, mas ainda sem data prevista. As demais apresentações de Naiara Azevedo seguem inalteradas.

r7

