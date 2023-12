O corpo de uma mulher, ainda não identificada, foi encontrado, na tarde desta quinta-feira (30), dentro de um tambor de plástico que estava abandonado em uma área de mata na avenida Gisele, bairro Distrito Industrial 2, zona sul de Manaus.

De acordo com as informações preliminares, uma pessoa que coleta materiais recicláveis estava passando pelo local e encontrou o corpo. Os policias da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foi acionada para atender a ocorrência.

As equipes do Departamento de Polícia Técnica Científica (DPTC) estiverem no local e auxiliaram na perícia. A informação preliminar é de que a vítima estava sem roupa e o corpo já apresentava estado de decomposição.

A princípio, a perícia não encontrou perfurações pelo corpo, mas acredita que a vítima pode ter sido estrangulada. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Fonte: D24am

