Santa Cruz e Independência são finalistas do Campeonato Estadual Sub-13. As vagas na decisão foram conquistadas na tarde desta quarta, 29, no Florestão. O Santa Cruz goleou o Esporte Lazer por 4 a 0 e o Independência derrotou o Galvez por 4 a 3, nas penalidades, após um empate por 0 a 0 no tempo normal.

As duas equipes fazem a decisão na segunda, 4, a partir das 15 horas, no Florestão.

Mais um título

Depois de conquistar o Sub-15, o Santa Cruz disputará as finais do Sub-11 e 13 com a possibilidade de ser o maior vencedor da base na temporada de 2023.

“Vamos trabalhar para chegarmos fortes na decisão. Teremos um grande duelo contra o Independência”, disse o técnico do Santa Cruz, Maydenson Costa.

Primeira conquista

Após uma temporada com muitos problemas no Marinho Monte, o Independência terá no Sub-13 a possibilidade de conquistar o único título do ano.

“Não estávamos entre os favoritos. Seguiremos com o trabalho e iremos tentar a conquista”, comentou o treinador do Tricolor, Illimani Suarez.

