Na tarde desta quarta-feira, 29, a Polícia Civil do Acre (PCAC) deu cumprimento a um mandado de prisão em desfavor de um homem, das iniciais A. A. dos S., de 44 anos, por ter praticado duplo feminicídio tentado, contra a ex-companheira dele e uma filha do casal.

O crime, ocorrido no dia cinco do corrente mês, chegou ao conhecimento da Polícia Civil, logo após as vítimas se deslocarem da comunidade Três Bocas para procurarem atendimento no Pronto Socorro de Cruzeiro do Sul.

A partir da investigação, houve representação perante o Poder Judiciário pela prisão preventiva, cuja ordem judicial foi cumprida hoje.

Destaca-se que o local onde o crime ocorreu fica distante aproximadamente 10 horas da sede do município de Cruzeiro do Sul, se realizado o deslocamento por meio fluvial, razão pela qual optou-se pelo emprego do helicóptero do CIOPAER, conforme apoio prestado pela SEJUSP e Polícia Civil.

O caso tramita em sigilo e demais informações somente poderão ser repassadas após a finalização da investigação.

Assessoria/ PCAC

