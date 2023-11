Uma equipe de Rádio patrulhamento do 2° Batalhão prendeu na tarde desse quinta-feira, 29, dois indivíduos que tinham acabado de realizar um roubo e um deles estava com mandado de prisão em aberto, no acesso Castanheira, no bairro Vila Acre.

Os militares foram acionados pelo COPOM para atendimento de ocorrência de roubo, próximo ao Atacale no bairro Santa Helena, chegando ao local, a vítima informou que dois homens em uma motocicleta tinha lhe roubado.

De imediato a equipe pediu apoio das demais guarnições do 2° Batalhão, momentos depois foi repassado que dois indivíduos em uma motocicleta tinham abandonado uma bolsa feminina, na Vila Acre, uma das guarnições chegou e visualizou os autores na motocicleta.

Na abordagem um atendeu o comando dos militares, o outro empreendeu fuga, pulando muros. As equipes fizeram um cerco e lograram êxito ao encontrar o segundo autor, todos os pertences da vítima foram recuperados e o segundo preso tinha um mandado de prisão em aberto. Então, foi dada voz de prisão e todos foram conduzidos à delegacia de flagrantes (Defla) para medidas cabíveis.

Por Assessoria PMAC

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram