Santa Cruz x Esporte e Lazer e Galvez x Independência são as semifinais do Campeonato Estadual Sub-13 nesta quarta, a partir das 14h30, no Florestão. Os times entram para os confrontos sem vantagem e por isso os finalistas podem ser definidos nas penalidades.

Favorito e equilíbrio

O Santa Cruz entra como favorito na primeira semifinal e na definição do segundo finalista o confronto deve ser bastante equilibrado.

“Dentro da nossa maneira de pensar não existe favoritismo. Nos preparamos para realizar uma grande partida”, afirmou o técnico do Santa Cruz, Maydenson Costa.

Final na segunda

Os vencedores das semifinais disputam o título do Estadual na segunda, 4, no Florestão. A partida vai fechar a temporada de 2023 do futebol acreano.

Por PHD Esporte Clube

Foto Talison Gomes

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram