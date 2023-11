Na última terça-feira 29, uma fatalidade ocorreu na cidade de Acrelândia, no interior do Acre, quando uma criança perdeu a vida após se afogar em uma caixa d’água no quintal de sua casa. O incidente levou a escola onde a criança estudava suspendeu as aulas nesta quarta-feira (29).

O episódio trágico reacendeu a preocupação com os perigos de afogamento infantil em recipientes com água, como caixas, tonéis, baldes e piscinas. Os especialistas alertam para a importância de medidas preventivas, tais como manter as crianças sob supervisão constante de um adulto responsável, evitar o acesso fácil a recipientes com água e instalar cercas de proteção ao redor de piscinas e poços.

