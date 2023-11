Durante Operação Saturação, policiais militares da Companhia de Policiamento Especializado do 6° BPM prenderam três indivíduos pelos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e associação criminosa no bairro Formoso em Cruzeiro do Sul.

A ação policial prendeu um dos suspeitos que vitimou um empresário local após disparo de arma de fogo durante a invasão de sua residência na madrugada do dia 23 de novembro. Com ele, foram encontrados 17 trouxinhas de substância entorpecente, dinheiro nacional e estrangeiro e munição de pistola Cal. 40.

Os policiais militares encaminharam a ocorrência para a Delegacia da Polícia Civil para subsidiar as investigações em curso.

Por Assessoria PMAC

