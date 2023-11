Na madrugada da última terça-feira (28), uma equipe do Corpo de Bombeiros foi chamada para uma missão inusitada em Tarauacá, interior do Acre. A jovem Maria Luziene Marques, de 23 anos, moradora de uma comunidade na Zona Rural, entrou em trabalho de parto ao chegar à cidade de barco.

Percebendo que não teria tempo suficiente para alcançar o hospital, a equipe de bombeiros tomou a decisão de realizar o parto às margens do Rio.

Com agilidade e profissionalismo, os bombeiros auxiliaram no nascimento de uma menina. Após o parto bem sucedido, mãe e filha foram facilmente encaminhadas ao Hospital Geral do Município, onde receberam os cuidados necessários.

Ambas passam bem após a experiência única.

Por AcreOnline.net

