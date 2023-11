O presidente do Rio Branco, Valdemar Neto, confirmou as contratações do zagueiro Uberaba e do atacante Luan para as competições da temporada de 2024. Os dois atletas atuaram pelo Estrelão e estão retornando.

“São dois atletas conhecidos e podem nos ajudar muito na próxima temporada. Estamos trabalhando para termos um elenco forte”, afirmou Valdemar Neto.

Treinador indefinido

Valdemar Neto pretende definir no máximo até segunda, 27, o nome do treinador para a temporada de 2024.

“Temos algumas possibilidades e por isso é necessário pensar com cautela para tomar a decisão correta. “Vamos ter grandes desafios e a temporada será desafiadora e importante”, avaliou o presidente.

Início confirmado

O elenco do Rio Branco começa a preparação no dia 26 de dezembro. A equipe vai jogar as Copas Verde e do Brasileiro, Estadual e Série D.

Por PHD Esporte Clube

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram