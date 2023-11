Rafaella Santos, irmã de Neymar, e Rivaldo são apontados como doadores para manifestantes que fizeram baderna em Brasília, no dia 8 de janeiro

A investigação da Operação Lesa Pátria está em curso e busca colocar luz nos atos do dia 8 de janeiro. E nomes importantes são investigados, entre eles Rafaella Santos, irmã de Neymar, e o ex-jogador Rivaldo.

Inicialmente, entre os acusados, está o cantor gospel Salomão Vieira. Ele teve a prisão decretada pelo Ministro Alexandre de Moraes, no entanto, fugiu do Brasil após a manifestação. A Interpol, aliás, a pedido da Polícia Federal, realizou operação no Paraguai, prendeu três manifestantes, mas não conseguiu encontrar o cantor.

Ele é acusado de ser um dos líderes nos atos golpistas. O cantor pedia doações e ficava nos acampamentos, em frente aos quartéis do exército. Ele pedia doações e, na época, chegou a movimentar R$ 2 milhões. Aliás, a partir deste momento os doadores foram investigados.

Um dos investigadores da Polícia Federal ouviu um dos integrantes das milícias digitais, que garantiu ter escutado de Salomão Vieira que Rivaldo colaborou com R$ 50 mil. Outro nome apontado é a irmã de Neymar, Rafaella Santos.

Enviar os valores como doação não configura crime, afinal, até que se prove o contrário, não foi feita com objetivo de financiar a invasão e depredação dos prédios públicos. A defesa de Rivaldo confirmou que o ex-atleta fez doações, no entanto, os valores não ultrapassam R$ 2 mil e o objetivo era comprar mantimentos para “pessoas carentes da igreja”.

Rivaldo tinha muita ligação com Bolsonaro. Aliás, após a derrota nas eleições, o ex-atleta comparou o resultado com a derrota na final da Copa de 1998. “A luta continua e não vamos parar pois muita coisa ainda vai acontecer até o dia 31/12/2022”, postou Rivaldo.

Irmã de Neymar se defende

Já Rafaella Santos tem perfil mais reservado. Ela praticamente não faz postagens relacionadas a política, no entanto, após as eleições disse que respeitaria o resultado. “Sou Bolsonaro, Sim. Não é segredo para ninguém minha opção nestas eleições. Mas democraticamente sempre respeitei a todos que optaram pelo Lula”, completou. Em nota, a assessoria de Santos garantiu que ela não conhece e não fez repasses para Salomão.

Por Redação Jogada10

