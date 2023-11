Na comunidade remota do Riozinho do Liberdade, situada na zona rural de Cruzeiro do Sul, os moradores relatam estarem sendo ameaçados constantimente por um senhor apelidado por “Grande”, que de acordo com dirigente da Igreja Assembleia de Deus, Francisco dos Santos Souza, a situação é preocupante levando o mesmo a gravar um vídeo, narrando os possiveis episódios chocantes que incluem ameaças, comportamento agressivo e até mesmo a morte de um cachorro por parte de “Grande”.

Confira as denuncias feitas pelo pastor:

Por AcreOnline.net

Imagens Juruá24horas

