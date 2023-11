O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou a pagar os benefícios de outubro para aposentados, pensionistas e titulares de auxílios que recebem até um salário mínimo (R$ 1.320). O calendário do mês teve início em 25 de outubro e vai até 8 de novembro.

Os depósitos seguem de acordo com o Ministério da Previdência Social para 37 milhões de aposentados e pensionistas. Todos estão incluídos nos repasses em 2023.

As datas variam de acordo com o valor do benefício, sendo distintas para aqueles que recebem até um salário mínimo e para os beneficiários com renda mensal acima desse limite.

Os aposentados, pensionistas e beneficiários que recebem acima de um salário-mínimo já estão aptos a receber também.

Os pagamentos desta sexta-feira, dia 03 de novembro, estão aptos para quem tem benefício final 7 e recebe até 1 salário. Quem recebe acima do mínimo e tem benefício final 2 e 7 também podem conferir e sacar seu dinheiro.

As datas de pagamento são determinadas de acordo com o montante do benefício: os pagamentos para aqueles que recebem até um salário mínimo serão efetuados em datas distintas em relação aos depósitos destinados aos beneficiários que têm uma renda mensal superior ao salário mínimo nacional.

Calendário de pagamentos de outubro do INSS

Até 1 salário mínimo:

Final 1: 25 de outubro;

Final 2: 26 de outubro;

Final 3: 27 de outubro;

Final 4: 30 de outubro;

Final 5: 31 de outubro;

Final 6: 1 de novembro;

Final 7: 3 de novembro;

Final 8: 6 de novembro;

Final 9: 7 de novembro;

Final 0: 8 de novembro.

Acima de 1 salário mínimo:

Final 1 e 6: 1 de novembro;

Final 2 e 7: 3 de novembro;

Final 3 e 8: 6 de novembro;

Final 4 e 9: 7 de novembro;

Final 5 e 0: 8 de novembro.

