Em mais um importante avanço no combate ao contrabando e crimes nas fronteiras, as equipes do Grupo Especial de Fronteira (GEFRON), em cumprimento à Operação Hórus do Programa Guardiões das Fronteiras, obtiveram sucesso em uma ação recente.

Durante um bloqueio na BR-317, próximo ao município de Epitaciolândia, uma ordem de parada foi emitida para um veículo suspeito. O que parecia ser apenas uma parada de rotina revelou-se uma apreensão significativa.

Após a busca veicular minuciosa, os policiais encontraram um total de 45 aparelhos celulares escondidos no interior do veículo. Essa apreensão descobriu em um prejuízo estimado de R$ 88.200,00 para o crime organizado, evidenciando a eficácia das operações de combate ao contrabando na região de fronteira.

Por AcreOnline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram