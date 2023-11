Cantora falou sobre seu ex-marido em entrevista a Bianca DellaFancy

Luísa Sonza falou sobre seu ex-marido em entrevista a Bianca DellaFancy que foi ao ar nesta sexta-feira (3). Na conversa, a cantora revelou que ainda é “apaixonadinha” e que sente ciúmes dele. Depois disso, muitos internautas ficaram se questionando quem seria a pessoa que estava com o Whindersson.

Neste sábado, o jornalista Leo Dias revelou que se trata da influenciadora Rogeria Rocha. Com mais de 127 mil seguidores, a humorista nasceu no Acre e também é conhecida nas redes sociais como Jennyfer.

No perfil dela do Instagram, tem várias curtidas de Whindersson em suas publicações. Inclusive, a humorista postou uma série de fotos nos stories em que aparece ao lado do comediante.

Ciúmes

Para o canal de Bianca, Luísa explicou seus sentimentos pelo ex-marido: “Sou apaixonadinha. Todo mundo sabe, ele foi o grande amor da minha vida. A gente super se dá bem”, contou. A artista ainda disse que os dois se falam: “Antes de ontem eu liguei pra ele, não me atendeu. Aí no outro dia eu mandei áudio: “Não me ignora.”

Ela continuou contando que mais tarde se ligaram: “Perguntei o que ele estava fazendo que não estava me atendendo. Ele: “Aí, tava com uma menina”. Não me fala essas coisas!”. A apresentadora questionou se ela ainda sentia ciúmes do ex, e Luísa admitiu: “Muito. Eu fico de olho”.

