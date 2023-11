Giovani Scarpino será o treinador do Rio Branco na Copa São Paulo de 2024. O nome do técnico foi confirmado na manhã desta sexta, 3, pelo presidente do Estrelão, Valdemar Neto.

“Fechamos com o nosso treinador. O Giovani tem as licenças exigidas para ser treinador na Copa São Paulo e agora vamos esperar o desenvolvimento do trabalho”, disse Valdemar Neto.

Preparação na segunda

O elenco do Rio Branco inicia na segunda, 6, em Atibaia, São Paulo, a preparação visando a Copinha. O elenco vai ser formado por 20 atletas e o Mais Querido sonha em repetir a campanha de 2017, quando pela primeira vez uma equipe do Acre avançou para a segunda fase.

Gerar ativos

Pela primeira vez na história, uma equipe acreana fará a preparação fora do Estado e com a base de atletas formada por importados.

“Estamos pensando na parte esportiva e também queremos gerar ativos para o clube. Pensamos o futebol do Rio Branco de maneira empresarial”, declarou o presidente.

