O presidiário Albedio Fernandes Honorato, denunciado pela morte do casal Gessiane Lima de Castro e Manoel dos Santos Lopes, será interrogado no dia de 10 do próximo mês.

A data da audiência de instrução e julgamento do processo, foi marcada pelo cartório da Comarca de Assis Brasil.

Albedio Fernandes, responde ação penal (produção de provas no âmbito da justiça) por duplo homicídio qualificado por motivo fútil.

O réu foi preso em 18 de abril deste ano, pela acusação de matar o casal Manoel dos Santos Lopes de 23 anos e Gessiane Lima de Castro de 19.



O duplo homicídio aconteceu na residência das vítimas, em Assis Brasil, no interior do estado.

Consta na denúncia, que após um desentendimento Albedio matou Manoel e depois assassinou Gessiane.

O acusado era amigo das vítimas. O depoimento do filho do casal, uma criança de apenas 4 anos, foi fundamental para esclarecer as circunstâncias do crime.

No mês passado, ao reavaliar a prisão preventiva do acusado, o juiz da comarca de Assis Brasil, decidiu mantê-lo preso.

Por Alexandre lima

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram