Na lista cruz-maltina, maioria dos atletas com vínculo mais curto faz parte do sistema defensivo. Veja quem está nela

Apesar do foco na reação no Campeonato Brasileiro, dentro das quatro linhas, o Vasco também começa a ter situações internas a resolver fora delas. Afinal, o time de São Januário possui 11 jogadores do elenco atual com contrato até o fim desta temporada, a cerca de 50 dias do fim da competição. Do total, seis desses atletas integram o sistema defensivo da equipe.

O goleiro Ivan, os laterais-direitos Gabriel Dias e Paulo Henrique e os zagueiros Maicon, Robson e Miranda ficam até o mês de dezembro. No entanto, tem quem possa permanecer no Rio. Maicon, por exemplo, vem agradando bastante nos últimos jogos, especialmente suprindo as ausências de Medel por suspensão ou convocação, e ganhando oportunidades como titular. Destes, é o único que, a princípio, pode ficar.

Por outro lado, uma parte dos jogadores com fim de contrato nesse ano ainda não mostraram suas credenciais. É o caso, por exemplo, de Sebastián Ferreira. O atacante do Houston Dynamo, dos Estados Unidos, chegou e assumiu de imediato a referência do time, até pela escassez de alternativas. Porém, o início meteórico de Vegetti, que agora tem sete gols em nove jogos, fizeram o paraguaio perder espaço. Já Rossi demorou a engrenar em seu retorno – passou três meses de 2023 sem atuar em compromissos oficiais.

O camisa 31 teve dificuldade para ganhar oportunidade com Ramón Díaz no começo e buscava recuperar o melhor ritmo para fazer a comissão ganhar confiança. O trabalho deu certo, surtiu efeito e o Búfalo não só mostrou serviço, como também assumiu posto de titular na equipe. Tanto é que fez um gol na goleada por 5 a 1 sobre o Coritiba e ofereceu três assistências para os companheiros marcarem, diante do Fluminense e do próprio Coxa. Mas uma lesão muscular na coxa direita interrompeu a boa sequência.

Outra figura do elenco que tem vínculo perto do encerramento é Praxedes, titular absoluto do treinador argentino. Por sinal, o camisa 21 parece ter ótimo entrosamento com Paulinho no meio e se mostra importante peça no esquema tático dos cariocas. Se quiser mantê-lo, a SAF terá de negociar a compra dele junto ao Red Bull Bragantino.

Além disso, a diretoria tem em mãos a situação de Alex Teixeira, que tinha moral com Maurício Barbieri, mas praticamente não vem sendo utilizado pela nova comissão. O caminho do cria da Colina, afinal, é deixar o clube.

Jogadores com contrato até dezembro

Ivan (empréstimo do Zenit, da Rússia)

Gabriel Dias

Paulo Henrique (empréstimo do Atlético-MG)

Robson (empréstimo do Nice, da França)

Maicon

Miranda

Zé Gabriel

Praxedes (empréstimo do Bragantino)

Alex Teixeira

Rossi

Sebastián Ferreira (empréstimo do Houston Dynamo, dos Estados Unidos)

Próximo jogo

O Vasco ainda tem mais uma semana inteira de preparação de olho na partida contra o Fortaleza, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O elenco já se reapresentou no CT Moacyr Barbosa e iniciou as atividades para o jogo de 18 de outubro, quarta-feira, às 21h30, em São Januário.

Ainda sem saber se poderá contar com Medel, o Gigante da Colina tem desfalque certo. Paulinho fica fora do confronto por estar suspenso, depois de receber o terceiro amarelo no empate com o São Paulo.

Por Redação Jogada10

