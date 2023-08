Como parte do curso de formação destinado aos membros ingressantes do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), os onze novos promotores de Justiça, empossados após aprovação no XIII concurso para ingresso na carreira da instituição, realizaram uma visita na última sexta-feira (18) ao complexo penitenciário Francisco de Oliveira Conde (FOC) e ao presídio de segurança máxima Antônio Amaro, ambos localizados em Rio Branco.

A atividade, organizada pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf), visa proporcionar um amplo entendimento das condições e desafios enfrentados pelo sistema prisional do estado. O curso de formação, que é uma etapa obrigatória para o processo de vitaliciamento no cargo de promotor de Justiça, tem como foco dotar os membros ingressantes de conhecimentos, habilidades técnicas e atitudes necessárias para o exercício eficiente de suas funções.

Durante a visita, os novos promotores conheceram as instalações, o funcionamento e a estrutura das unidades prisionais. Além disso, eles tiveram a chance de conversar com os detentos, buscando entender as dinâmicas internas do sistema e as condições enfrentadas por aqueles que estão sob a custódia do Estado.

O promotor de Justiça Rodrigo Curti, que conduziu a visita acompanhado do diretor presidente do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen-AC), Alexandre Nascimento, ressaltou a importância da atividade. “A visita foi importante para que os novos promotores pudessem conhecer a realidade do sistema prisional de Rio Branco.

Tivemos conversas e troca de experiências, constituindo também um momento de compreendermos melhor as condições enfrentadas pelos detentos e as experiências dos policiais penais que atuam no interior dos presídios”, disse.

Por Agência de Notícias do MPAC

Fotos: Deyvisson Gomes

