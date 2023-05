(Vídeo) Rio Yaco em Sena Madureira volta a encher mais não assusta moradores

O governo estuda mudar as regras que definem quais famílias são elegíveis para receber programas sociais ligados ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, como o Bolsa Família. A pasta criou um grupo para estudar novos critérios e aprimorar as regras atuais.

Em relação ao Bolsa Família, desde o início do terceiro mandato do presidente Lula, o governo tem retomado algumas exigências aos beneficiários, como vacinação e frequência escolar de crianças. Leia mais abaixo.

A medida que criou uma equipe para debater novos critérios para os programas sociais foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (10). De acordo com a portaria, o grupo de trabalho irá:

sugerir mecanismos para melhorar os processos de acompanhamento, fiscalização e controle do público atendido pelos programas sociais;

apresentar propostas para melhorar o recebimento de informações de outros órgãos para aprimorar o Cadastro Único;

melhorar o compartilhamento de informações do Cadastro Único com outros órgãos.

O estudo levará em consideração somente os programas que são coordenados pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social. Além do Bolsa Família, a pasta é responsável por programas de inclusão produtiva, de combate às drogas e para crianças, por exemplo.

O grupo terá 60 dias para apresentar as propostas, sendo que o prazo poderá ser renovado por mais 60 dias.

Bolsa Família e as regras

Em fevereiro, o ministro Wellington Dias anunciou que o governo tinha encontrado indícios de irregularidades em 2,5 milhões de beneficiários do Bolsa Família. No mês seguinte, o presidente Lula assinou uma Medida Provisória (MP) reformulando o programa.

Ao anunciar o retorno do Bolsa Família, que substituiu o Auxílio Brasil criado no governo Bolsonaro, Lula cobrou a fiscalização contra fraudes no programa.

Além disso, o governo estipulou condicionantes para o pagamento do Bolsa Família como:

realização de exames pré-natal;

cumprimento do calendário de vacinação;

acompanhamento do estado nutricional de crianças até 7 anos;

frequência escolar mínima de 60% a 75% (varia de acordo com a idade).

Em abril, o governo bloqueou e exigiu o recadastro de 1,2 milhões de “famílias de uma pessoa só”, que são pessoas que moravam sozinhas e passaram a receber o benefício durante o período eleitoral, em 2022.

À época, o governo deu 60 dias para que as pessoas que tiveram o cadastro bloqueado atualizar as informações e demonstrar que, de fato, têm direito ao programa.

No fim de abril, o governo suspendeu até junho o bloqueio de pagamentos por descumprimento de requisitos, com o objetivo de atualizar o sistema operacional operado em conjunto com a Caixa.

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, afirmou que o governo está revendo o Cadastro Único e que uma atualização no cadastro do Bolsa Família poderia gerar uma redução anual de despesas de R$ 7 bilhões.

Por Wesley Bischoff

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram