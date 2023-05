Ivoneide Bernardino participa da solenidade de abertura da 1° Oficina da Regional do Purus para pessoa com TEA

O Palácio Rio Branco, sede oficial do Poder Executivo no Acre, recebeu iluminação especial na noite desta quarta-feira, 10, na capital. Em homenagem ao Dia Nacional de Combate ao Glaucoma, celebrado em 26 de maio, o governo do Acre, em parceria com o Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO) e junto à Sociedade Brasileira de Glaucoma (SBG), chama a atenção da sociedade para a conscientização acerca da doença, a maior causadora de cegueira evitável no mundo.



A ação faz parte do projeto nacional 24h pelo Glaucoma, realizado pelo CBO, que tem por objetivo mobilizar especialistas, população e órgãos competentes em torno da conscientização sobre essa questão de saúde pública. No sábado, 20, das 9 às 17h, será realizada uma live por meio do canal do Youtube do Conselho.

“Nosso objetivo é levar informação de qualidade e baseada em evidências científicas para a população. Sabemos que há muitos mitos sobre o tema. Por isso, queremos aproveitar a data para responder as dúvidas mais comuns que chegam aos consultórios”, ressalta o presidente do CBO, Cristiano Umbelino.

O que é o glaucoma?

Trata-se de uma doença crônica que atinge o nervo ótico, estrutura responsável por conectar a imagem que o olho enxerga com o cérebro, para formar a visão. A pressão intraocular suficientemente elevada machuca o nervo ótico progressivamente, tornando-se impossível recuperar as partes do nervo que foram lesadas. Assim, o glaucoma não tratado pode levar à perda da visão permanente.

Por Miguel França- Agencia de Notícias do Acre

Foto: Marcos Vicentti/Secom

