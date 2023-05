Polícia Militar apreende mais de 100 kg de drogas no posto Tucandeira

Um homem, já conhecido por efetuar diversos roubos em uma loja de departamentos no centro de Rio Branco, foi preso pela Polícia Militar do Acre, logo após cometer mais um assalto utilizando arma branca. Na ocorrência, outro indivíduo também foi conduzido por ter receptado os produtos roubados.

O criminoso, que havia subtraído produtos eletrodomésticos, foi preso por guarnições do 1º Batalhão pouco tempo depois do crime. Mas o que chamou a atenção dos policiais foi o fato do mesmo indivíduo já ter sido preso nesta semana, no dia 3 de maio, por crimes da mesma natureza.

Segundo boletins anteriores, registrados via 190, o criminoso, junto com comparsas de uma facção criminosa, frequentemente roubava o estabelecimento comercial utilizando facas, durante o dia e nas madrugadas, quando destruia o patrimônio para facilitar o crime.

À polícia, os funcionários relataram que chegaram a ser ameaçados pelo homem, que levava “recados” de faccionados para que a loja negociasse valores como forma de evitar mais furtos e represálias.

Assessoria de Comunicação da PMAC

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram