No interior do Acre; Homem vítima de acidente relata dificuldades por não poder trabalhar

Nesta quinta-feira, 20, a Caixa Econômica Federal realiza o repasse do mês de abril para beneficiários do novo Bolsa Família. Hoje, portanto, beneficiários com final do NIS (Número de Inscrição Social) 5 recebem o valor mínimo de R$ 600 e o adicional de R$ 150 para famílias com crianças de até 6 anos.

O pente-fino do Governo Federal permitiu que o adicional da primeira infância fosse repassado no mês de março, pelo valor de R$ 150 para cada criança de até 6 anos. Em junho, o Bolsa Família prioriza iniciar o pagamento do adicional por gestante, para criança de 7 a 12 anos e para adolescentes de 12 a 18 anos, no valor de R$ 50.

Este mês também marca a segunda parcela do repasse para o adicional da primeira infância. O investimento do Governo Federal para arcar com as despesas do programa para o mês de abril é de R$ 13,9 bilhões, como informou o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social.

Ao todo, o maior programa social do Brasil, destinado aos brasileiros que vivem em situação de pobreza ou extrema pobreza, realizará o repasse para cerca de 21 milhões de pessoas com baixa renda.

O adicional da primeira infância conta com 8,9 milhões de crianças de até 6 anos, contabilizando R$ 1,33 bilhão aos cofres públicos. No mês de abril, o Ministério do Desenvolvimento Social confirmou que entraram mais 17 mil crianças na folha de pagamento.

A revisão de cadastro no CadÚnico (Cadastro Único) excluiu pessoas monoparentais, com famílias instituídas de uma pessoa. Cerca de 1,42 beneficiários foram descartados da folha de pagamento e outras 113,84 mil famílias entraram para receber o repasse mensal do Bolsa Família.

Calendário de pagamentos do Bolsa Família

Auxílio Gás

Nesta quinta-feira, também será pago o Auxílio Gás para os beneficiários com NIS 5. O valor no mês de abril é de R$ 110 para adquirir o botijão de gás de 13kg. Recebem o valor quem está incluído no Cadastro Único ou quem tem dependente que receba o BPC (Benefício de Prestação Continuada).

Por Bruna Machado

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram