Polícia identifica três adolescentes suspeitos de criarem perfis de ataque às escolas

A guerra entre as organizações criminosas continua e mais um homicídio foi registrado na noite desta quarta-feira, 19, na capital. O líder da facção Bonde dos 13 Antônio Carlos Batista da Silva, de 39 anos, foi executado a tiros dentro de uma residência situada na rua Salgueiro, no bairro Cidade Nova, no Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, Antônio estava na casa, quando dois criminosos não identificados chegaram ao local em uma motocicleta. A dupla pulou o muro da residência, invadiu a casa e efetuou vários tiros contra a vítima que foi alvejada com pelo menos oito projeteis na região da cabeça e no corpo. Mesmo ferido, Antônio ainda tentou pular o muro de sua residência na tentativa de fugir, porém não teve força e caiu. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

Uma ambulância do suporte avançado do SAMU foi acionada, mas quando os paramédicos chegaram ao local, Antônio já se encontrava morto.

Policiais Militares do 2° Batalhão estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos do perito em criminalística, em seguida colheram as características dos autores do crime e da motocicleta, fizeram patrulhamento na região em busca de prendê-los, mas eles não foram encontrados.

O corpo de Antônio foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos. O caso inicialmente segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e depois ficará a disposição da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Por Davi Sahid-ac24horas

