Sena Madureira fica sem atendimento no INSS mais uma vez

O auxílio é, assim como o nome já mostra, uma maneira de ajudar a população que precisa de uma ajuda financeira. Atualmente, o mais conhecido deles chama Auxílio Brasil. Contudo, em breve um novo valor chegará.

Com a entrada do futuro presidente, novos valores chegam para a população. Principalmente porque os auxílios sociais são um dos pontos fortes deste candidato. Entenda a seguir qual será essa nova modalidade.

Novo auxílio

A partir do próximo ano, o Governo Federal tem o plano de oferecer mais um tipo de auxílio emergencial. A quantia será de R$ 150. Vale lembrar que essa proposta ganhou ainda mais força depois das eleições do último documento. Nesta data saiu o resultado das eleições presidenciais.

O benefício foi um dos integrantes das promessas da campanha levantada pelo futuro presidente. Porém, muitos estão em dúvida sobre quem poderá receber o valor de R$ 150. De acordo com as informações oficiais, o objetivo é oferecer uma parcela específica.

A quantia estaria disponível para as pessoas que fazem parte do programa Auxílio Brasil. Sendo assim, as pessoas que não estão recebendo este benefício não poderão solicitar a parcela extra.

A quantia deverá ser somada ao valor do Auxílio Brasil. Inclusive, é importante lembrar que a expectativa é que o benefício permaneça no valor que está. Sendo assim, somando as duas parcelas será R$ 750. Em alguns casos, a quantia pode acabar subindo.

Basicamente, as pessoas que podem receber o adicional são apenas as que possuem filhos que tenham menos de seis anos de idade. Assim, como é algo cumulativo, quanto mais crianças, maior o valor.

Um exemplo que pode ser observado é uma família com três crianças com menos de seis anos. Essas pessoas receberam os R$ 600 do Auxílio Brasil mais R$ 450 a mais.

Contudo, é importante entender que o benefício ainda não é oficial. Isso porque o presidente ainda não está no poder, o que acontecerá apenas no dia primeiro de janeiro. Além disso, todas as modificações financeiras deverão passar pelo Congresso Nacional.

Como se inscrever?

As famílias que estiverem interessadas em receber os valores extra por criança devem ficar atentas. Isso porque é muito provável que não seja necessário se inscrever para receber o valor.

Atualmente, os valores dos benefícios sociais são pagos de maneira automática. A única coisa que as famílias precisam fazer é se inscrever no banco de dados do governo. Assim, o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) é o responsável.

As famílias devem ir de maneira presencial até uma das unidades do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS). Lá, o responsável pela família precisa passar por uma entrevista. Nela ele comenta todas as características de sua família.

Além disso, dá informações como renda geral, endereço, número de integrantes, dentre outros. Feito isso, as informações são processadas. Depois elas ficam armazenadas no banco.

Quando as vagas nos benefícios são abertas, o Ministério da Cidadania faz a seleção das famílias que se enquadram nos requisitos do programa. Por esse motivo, o ingresso no Auxílio Brasil e em várias outras opções é automático.

