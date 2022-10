Homem é preso na BR364 com cinta recheada de droga

Uma ação conjunta realizada pelas polícias Civil e Militar conseguiu, em um curto espaço de tempo, identificar quatro criminosos que figuram como autores de incêndios em residências na cidade de Manoel Urbano. Ao todo, três são maiores de idade e um é menor.

Os incêndios ocorreram durante dois dias seguidos da semana passada, sendo motivados pela guerra entre facções criminosas. Apesar do pânico causado entre os moradores, não houve ninguém ferido.

De acordo com o Tenente Jairo Pontes, do 8º BPM, a prisão mais recente desse caso ocorreu no final de semana. O acusado é maior de idade e tinha em seu desfavor um mandado de prisão em aberto.

Os maiores de idade serão encaminhados para o presídio Evaristo de Moraes, em Sena Madureira, já que em Manoel Urbano não existe presídio. O menor de idade, por sua vez, deverá cumprir internação no Centro Sócioeducativo Purus também localizado em Sena Madureira.

Com a retirada do quarteto das ruas, a perspectiva é que a população murbanense tenha um pouco mais de tranquilidade.

Fonte-Contilnet

