Acreano mata mulher e tira a própria vida dentro de galeria

Um homem de 49 anos natural do Acre matou uma mulher, de 46 anos, estrangulada e tirou a própria vida cortando o pescoço com uma faca. O crime ocorreu na manhã desta segunda-feira (17) dentro de uma loja localizada em uma galeria, na Rua São Sebastião, no Centro de Juiz de Fora.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), a mulher tinha um relacionamento com o homem, mas decidiu terminar e eles passavam pelo processo de separação. O nome de nenhum dos dois foi informado.

Em entrevista ao g1, uma testemunha contou que a vítima era sócia de uma loja na galeria e que viu os corpos caídos. Ninguém ouviu barulho de tiros. A suspeita é que ele tenha entrado no local, logo após a chegada da vítima.

Segundo informações da Polícia Civil, o caso será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios.

Fonte-G1

