Bebê de seis meses morre após ser arremessado a 25 metros de distância durante vendaval no AC, diz Defesa Civil

O Saúde Itinerante Especializado, por meio da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), percorreu 19 dos 22 municípios acreanos, entre abril e setembro. Com mais de oito mil pessoas beneficiadas e 30 mil atendimentos realizados, as ações em saúde do Estado contribuíram para a redução da demanda reprimida do Sistema único de Saúde (SUS), em todo o território.

Ginecologia e obstétrica, pediatria, infectologia, ortopedia e gastroenterologia são algumas das especialidades oferecidas pelo programa. Entre os principais procedimentos estão os exames de ultrassonografia, endoscopia, testes rápidos, PCCU (papanicolau) e elastografia.

A coordenadora do projeto, Rosemary Ruiz, salienta que os atendimentos em saúde bucal alcançaram destaque nessa edição. Foram introduzidas as especialidades de bucomaxilofacial, com cirurgias do terceiro molar (siso), e de endodontia (tratamento de canal), com cerca de 500 pacientes atendidos e mais de 1.300 procedimentos.

“Conseguimos atingir nossa meta. O objetivo é atender os usuários que estão na fila de espera para essas especialidades. Sabemos que, além das barreiras geográficas, a maioria dos pacientes que precisam se deslocar até Rio Branco enfrentam dificuldades financeiras e até mesmo sociais. O Saúde Itinerante age no sentido levar o atendimento até a localidade do cidadão, propiciando menor custo a ele”, avaliou a coordenadora.



De acordo com a programação, outubro marcará o encerramento das atividades do Saúde Itinerante Especializado em 2022. Ações serão realizadas às sextas-feiras e sábados, dias 7 e 8, em Capixaba; dias 14 e 15 em Porto Acre; e nos dias 21 e 22 no Bujari.

Fonte-Agência de noticias do Acre-Por Cassia Veras

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram