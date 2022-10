Homens são assassinados durante ataque de facção

Dois homens foram mortos duranta ataque criminoso na última quinta-feira (6) na cidade de Brasiléia, na fronteira do Acre com a Bolívia. A polícia acredita o crime tem relação com guerra entre facções criminonas.

As vítimas são Josimar Amorim, 34 anos, e Rayla Costa, 24 anos. Josimar morreu no local, enquanto Raylan ainda foi socorrido para Rio Branco, mas não resistiu e morreu a caminho do hospital.

A dupla foi surpreendida por criminosos que chegaram em um carro e atiraram. No momento do crime, a esposa e filho de Josimar presenciaram os homicídios.

Fonte- Folha do Acre

