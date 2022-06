Mães conseguem na Justiça tratamento gratuito para filhos autistas

Nesta quarta-feira, 08, o CBMAC realizou o sonho do aluno Álvaro da Escola Militar Dom Pedro II, de ter seu aniversário no Corpo de Bombeiros.



O Álvaro chegou super animado, e com ajuda do Ten BM Cruz, Cb BM De Lima, o aniversariante deu uma volta na viatura do bombeiro, e teve a experiência de esguichar água com a mangueira, a qual se emocionou.

O aniversariante ficou realizado e muito agradecido por cada um que se disponibilizou para que esse momento acontecesse.

Ascom-Acreonline

