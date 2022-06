MPAC se reúne com Dnit para discutir plano de manutenção e recuperação da BR-364

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), representado pelo promotor de Justiça Júlio César de Medeiros , se reuniu nesta quarta-feira, 8, com a superintendência do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) para discutir a manutenção da BR 364. Participaram também do encontro técnicos do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) do MPAC.

Durante a reunião foram discutidas temáticas ligadas a manutenção da rodovia, as adversidades que dificultam os trabalhos de reparação, a questão orçamentária e a fiscalização de contratos e obras.

O promotor de Justiça Júlio César destacou a importância da participação do MPAC nos diálogos sobre o funcionamento da rodovia, uma vez que esse é um assunto de interesse público, constantemente cobrado pela população acreana. “Nossa intenção é subsidiar e ajudar no que for possível com nossa equipe. Estamos alinhados ao MPF para ouvir as demandas e tentar de alguma forma traçar estratégias conjuntas para esta questão” afirma o promotor.

O superintendente Carlos Henrique de Assis Moraes apresentou um apanhado histórico da atuação do Dnit na BR 364, destacando as dificuldades de manutenção da mesma. Segundo ele, as condições de solo impedem o sucesso da implantação de projetos convencionais que se aplicam em outras rodovias com características físicas de melhor suporte, demandando assim, um orçamento maior.

Foi apresentado também o novo projeto de reconstrução, que leva em consideração as especificidades do local. Ao final do encontro ficou acordado que o MPAC estará à disposição para atuar dialogando com demais instituições na busca soluções técnicas para melhoria da BR 364.

Hudson Menezes – Agência de Notícias do MPAC

