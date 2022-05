Wagner Felipe apresenta indicações para garantir melhorias aos acreanos

O deputado estadual Wagner Felipe (Republicanos) apresentou à Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Acre na manhã de terça-feira (3) uma série de indicações para melhorar a vida dos acreanos.

A primeira indicação é destinada ao governador do Estado do Acre para que junto aos órgãos competentes determine melhorias (reforma no prédio da escola, e o retorno das atividades escolares), na Escola Maria De Lourdes Santos Catão, localizada no Rio Tarauacá, Seringal Minas, localizada na Zona Rural daquele município.

A segunda indicação é endereçada ao prefeito do Município de Rio Branco, Tião Bocalom, para que determine ao órgão competente melhorias (no sistema de esgoto) da Rua Manaus, bairro Montanhês, em Rio Branco.

“A presente indicação tem por objetivo atender a reivindicação dos moradores da Rua Manaus, bairro Montanhês, em Rio Branco. A referida rua segundo relatos de moradores, encontra-se com sérios problemas na rede de esgoto. Faz-se necessário uma melhoria na rua, pois é grande o fluxo de moradores, e os mesmos encontram muita dificuldade para trafegar no local, e com o período de chuvas a situação está cada vez mais delicada. Situação essa que os deixam vulneráveis a inúmeras doenças”, justifica o pedido.

A terceira indicação também se refere a Rua Manaus. O parlamentar solicita que o prefeito realize pavimentação asfáltica na referida rua.

A quarta indicação também é destinada ao prefeito de Rio Branco para que sejam feitas melhorias na rede de esgoto Rua da Imbaúba, bairro Montanhês, em Rio Branco.

A quinta indicação é destinada ao governador Gladson Cameli para que este determine pavimentação asfáltica no Ramal Santa Maria, localizado na rodovia Ac 40 km 11, em Rio Branco.

A sexta indicação é destinada ao prefeito Tião Bocalom para que determine ao órgão competente melhorias (operação tapa-buraco) na Rua Majestade, no Panorama, no município de Rio Branco.

“A referida rua, segundo relatos de moradores, encontra-se intrafegável. Faz-se necessário uma melhoria no local, pois é grande o fluxo de moradores, e os mesmos encontram muita dificuldade para trafegar no mesmo. Vale ressaltar que, com a aproximação do inverno a situação tende a piorar. Dessa forma, é de suma importância que tal pedido seja atendido”.

POR Assessoria

