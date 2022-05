Casamento Coletivo é realizado em parceria com o MP na Comunidade em Porto Acre

Cinquenta casais terão a oportunidade de oficializar a união no Casamento Coletivo, do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), no sábado, dia 7, na Vila do Incra, em Porto Acre. Esta edição do casamento será realizada dentro do programa “MP na Comunidade”, do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC).

O MPAC, com ajuda de parceiros, levará para duas escolas do município, Edmundo Pinto de Almeida Neto e Novo Horizonte, atendimentos de saúde, atividades de cidadania, lazer, serviços de orientação jurídica, palestras, além das emissões de documentos e disponibilização de acesso aos programas de assistência social.

Dentro desse leque de serviços e atendimentos, às 10h, o TJAC realiza o Casamento Coletivo. Todos os casais já foram habilitados e estão aguardando o grande momento para dizer o “sim”, perante a juiz de Direito Edinaldo Muniz.

O Casamento Coletivo faz parte do Projeto Cidadão do TJAC e promove cerimônias de oficialização de uniões, para garantir a população direitos civis. Todo o procedimento é gratuito para casais sem condições financeiras de arcar com os custos das taxas desse procedimento. Nesta edição, a atividade tem a parceria do Cartório Extrajudicial da cidade.

Ao longo dos mais de 26 anos de atuação foram promovidas mais de 50 mil uniões nas diversas cidades do Acre. Com isso, a Justiça efetiva seu papel jurisdicional e ainda realiza ações de cidadania e garantia dos direitos.

