Trabalho integrado das forças de segurança prende assaltante e recupera veículo após bandidos furarem bloqueio

As forças de segurança composta pela Polícia Civil, Polícia Federal e Polícia Militar, prenderam em flagrante D.B.S., 18 anos, após troca de tiros com os policias no bairro do Thaumaturgo em Plácido de Castro.

A Polícia recebeu o informe de que autores não identificados roubaram uma camionete cabine dupla, modelo Amarok, de cor branca, de uma propriedade rural no município de Acrelândia e seguiram em direção ao município de Plácido de Castro. A Polícia Militar montou barreira para conter os assaltantes, porém, os bandidos furaram a barreira policial no município de Plácido de Castro, na divisa com a Bolívia, e, após uma perseguição policial, acabaram atolando o veículo na carreteira que liga a Vila Evo Morales a outras cidades bolivianas.

Diante da gravidade da situação, rapidamente montou-se uma força policial integrada pelas Polícias Civil, Federal e Militar, para capturar os roubadores.

Após levantamentos preliminares, a força integrada descobriu o perímetro onde estavam homiziados os autores. Em patrulhamento pelo Bairro do Thaumaturgo, no município de Plácido de Castro, os policiais se depararam com D. B. S. 18 anos, munido de uma arma de fogo, um revolver calibre 38’, municiado, no quintal da residência localizada na Rua Francisco Monteiro de Oliveira.

Oportunidade que teve início a uma perseguição policial onde houve intensa troca de tiros, três suspeitos fugiram e objetos roubados da vítima no município de Acrelândia foram encontrados no interior da residência onde os assaltantes estavam escondidos.

Diante da possível situação flagrancial, D. B. S. foi capturado e conduzido coercitivamente à delegacia. O veículo foi recuperado com apoio da Polícia Nacional Boliviana e removido para delegacia onde foi restituído a vítima.

De acordo com o delegado Danilo Cesar, que preside a investigação, B. D. S. faz parte de um grupo de puxadores de veículos ao qual já vinha sendo investigado.

