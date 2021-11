Deputado federal Alan Rick quer discutir aplicação de R$ 1 milhão do Calha Norte com população de Feijó

O deputado federal Alan Rick (DEM) esteve em Feijó, onde anunciou a destinação de R$ 1 milhão de suas emendas de bancada junto ao programa Calha Norte para investimentos no município. O parlamentar afirmou que quer discutir a aplicação do recurso com a população feijoense. “Quero ouvir a população sobre suas necessidades. Se o recurso deve ser utilizado na agricultura, no lazer, no esporte…etc. É assim que tenho trabalhado em todo o Estado. Com o apoio dos vereadores Décio Hunikui (DEM) e Leildo Sousa (DEM) faremos esse diálogo com a população da cidade para definir a aplicação deste importante recurso” – explicou.

Durante a visita a Feijó, o deputado também discutiu as necessidades para melhoraria das condições do sistema de abastecimento de água na região com o diretor local do Depasa, Francisco Júnior.

A agricultura da região também tem sido beneficiada pelas emendas do deputado. Feijó é referência na produção de Açaí e agora vive um novo momento com a expansão do cultivo de café. “Essas demandas têm minha atenção. Conversei por telefone com o amigo Francisco Severiano – secretário de agricultura do município. Ele se encontrava em um seminário internacional sobre o café, realizado em Belo Horizonte, e agradeceu o nosso apoio dedicado à produção agrícola” – disse.

Alan Rick já destinou mais de R$ 4,3 milhões de reais em emendas e recursos extras a Feijó. Parte foi para a aquisição de equipamentos para a produção rural como motoniveladora, patrol, trator de esteira D6 e caminhões. As emendas também contemplaram a revitalização do Hospital Geral, a reforma da Escola José Gurgel, a construção de abrigo para jovens e adolescentes, entre outras ações.

Em conversa com o diretor das Rádios Difusora e Aldeia FM de Feijó, Gilberto Braga, o deputado também garantiu recurso para a compra do novo transmissor e da nova antena das Rádios. “Meu mandato é do povo e para o povo. Tudo o que estiver ao meu alcance para beneficiar a população de cada cidade do nosso Acre, eu farei” – completou.

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram