De olho no líder Atlético-MG, Flamengo encara Corinthians no Maracanã

Chegou a Segunda edição do Maior Campeonato de Free Fire do Estado do Acre, A liga Acreana está de volta e agora com uma nova edição “ Liga Acreana All Star Challenge “.

Está nova edição da Liga Acreana irá reunir as melhores 48 equipes do estado do Acre e está edição vem com uma grande novidade, será uma edição mista diferentemente da edição anterior que era apenas modalidade Móbile está edição vem trazendo equipes da modalidade Móbile e Emulador.

A Edição da Liga Acreana está prevista para início no dia 27/11 com transmissões no YouTube aparti das 19h no canal Oficial da Liga Acreana.

Será mais de 2 mil reais em premiação até o terceiro lugar com direito a Troféu para equipe campeã e Medalha para o MVP (Most Valuable Player).

As inscrições já estão abertas no Instagram da Liga (@liga_acreana) e vão até o dia 14/11 para preencher as 48 equipes elite do estado do Acre, está edição vem trazendo grandes novidades com convidados especiais e uma final muito divertida e cheia de entretenimento.

A edição anterior reuniu mais de 150 pessoas simultaneamente no YouTube, com uma grande expectativa de um público maior nessa edição.

Todas as informações você pode está acompanhando no instagram oficial da @liga_acreana. Se inscreve já.

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram