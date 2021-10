Prefeitura de capixaba realiza evento de comemoração ao dia das crianças

A Prefeitura Municipal de Capixaba através da Secretaria de Desenvolvimento Social, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria de Planejamento, Conselho Tutelar e demais secretarias, OMS – Peladeiros, escolinha dos Malas e escolinha toque de mestre organizaram um evento de comemoração ao Dia das Crianças, comemorado no dia 12 de outubro.

As crianças e os pais puderam participar de uma manhã alegre e divertida com os personagens mais amados pelos pequeninos, com brincadeiras antigas de infância e até os pais puderam brincar, muito cachorro quente e bolo.

E essa festividade foi realizada com o apoio do Auto Posto Pacifico, Auto Posto Ribeiro, Comercial Santo Antônio, Varejão Pingo, Agro Rancho, Casa da Cerca, Lanchonete Altas Horas, Meu Cantinho F M, Gabris Pan, Ênio Moto Taxis, os peladeiros da Organização Master de Capixaba e JR informática.

A Prefeitura de Capixaba em nome do Prefeito Manoel Maia, agradece imensamente aos colaboradores e comércios do município, que tornaram um dia agradável para crianças capixabenses.

Prefeitura de Capixaba, é tempo de reconstruir.

